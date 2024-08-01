В США оценили жесткое предупреждение Путина

Москва может ответить на экспансию США в Восточной Европе

Москва может ответить на агрессивную экспансию США в Восточной Европе. Так интерпретировал полет российских и китайских самолетов у берегов Аляски бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор. В эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник назвал это жестким предупреждением Путина Вашингтону.

По словам Макгрегора, таким шагам России не следует удивляться. США лезут в российский двор, заходят на Украину – а это эквивалентно присутствию России в Мексике. Вашингтон готовит враждебную Москве армию, планирует разместить ракеты у российских границ – и думает, что Россия ничего с этим не сделает. Но он ошибается, о чем и свидетельствует полет бомбардировщиков вблизи границ США, заявил Макгрегор.

На днях Североамериканское командование ПВО сообщило, что два российских и два китайских бомбардировщика пролетели в международном воздушном пространстве рядом с Аляской. В Минобороны России сообщили, что полет выполнялся в строгом соответствии с международными нормами.

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