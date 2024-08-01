ВС России поразили аэродром, где работали иностранные инструкторы

Взрывы гремели в Николаеве

Удар ВС России поразил аэродром в Николаеве Одесской области. Как сообщает ТАСС со ссылкой на подпольщиков, на этом аэродроме украинских пилотов обучали иностранные инструкторы. Сирены воздушной тревоги звучат этим вечером в нескольких областях Украины.

Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области. Воздушная тревога до сих пор не отменена.

Также украинские СМИ сообщают о взрывах в Кировоградской области. По данным агентства Укринформ, удар ВС России накрыл объекты в городе Кропивницком.

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