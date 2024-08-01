Путин встретил россиян, вернувшихся на Родину в результате обмена

Президент поздравил россиян с возвращением

Во Внукове приземлился самолет, который доставил освобождённых в результате обменена россиян на Родину. Об этом сообщает в четверг "ТВ Центр".

Владимир Путин лично встретил россиян, вернувшихся на Родину в результате обмена. На поле был выстроен почетный караул, от трапа самолета, на котором прилетели наши соотечественники, до терминала аэропорта расстелена красная ковровая дорожка.

Путин поздравил россиян с возвращением и поблагодарил за верность присяге. "Все вы будете представлены к государственным наградам", - сказал глава государства.

Ранее стали известны имена россиян, возвращенных на родину в рамках обмена с США. Это супруги Дульцевы – Артем и Анна, а также Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев и Павел Рубцов. Также освобождены двое несовершеннолетних детей.

В четверг президент России Владимир Путин подписал указы о помиловании 13 граждан, осужденных в нашей стране. Это заключенные, которых 1 августа обменяли на россиян. Решение было принято главой государства, чтобы вернуть на родину задержанных на территории иностранных государств граждан России.

Эту сделку называют самой масштабной со времен холодной войны. Всего обменяли 26 человек. Подробности – в репортаже "ТВ Центра".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram