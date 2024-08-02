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Число погибших при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех

07:47
  • пятница
  • 02 августа 2024

Спасены 15 человек, из них 7 детей

Число погибших при обрушении жилого дома в Нижнем Тагиле выросло до четырех. Тело извлекли из-под завалов этой ночью.

Во время поисковой операции спасены 15 человек, из них 7 детей. Работы не прекращаются ни на минуту.

Взрыв газа произошёл в четверг около полудня в одной из квартир. Обрушились два подъезда здания. Два человека погибли сразу. Десять жильцов дома находятся сейчас в больницах, состояние пяти из них оценивают как тяжелое. Троих вертолетами доставили в Екатеринбург.

Возбуждено уголовное дело.

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Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
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