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Группировка войск "Центр" продвигается в западном направлении

07:49
  • пятница
  • 02 августа 2024

За сутки поражены 390 выявленных целей

В зоне проведения спецоперации за сутки на основных участках фронта потери ВСУ составили до двух тысяч боевиков. Группировка войск "Центр" продолжила продвижение в западном направлении. Отбиты десять контратак, поражены 390 выявленных целей. На каховском участке группировка "Днепр" не допустила ротации подразделений неприятеля и в очередной раз пресекла попытки высадится на левом берегу реки.

Бойцы штурмового подразделения группировки "Восток" сообщили подробности освобождения Урожайного в ДНР. К позициям противника военные из Бурятии прорвались на скоростных мотоциклах и с ходу вступили в бой. Для уничтожения радикалов в хорошо укрепленных опорниках использовали доработанные противотанковые мины. 8 килограммов тротила складывали как карточный домик любое бетонное сооружение. В итоге вражеское сопротивление было сломлено, часть боевиков сдалась в плен. Финальный штурм населенного пункта занял всего полтора часа.

На донецком направлении танки Т-72 группировки "Юг" уничтожили технику и скопление живой силы националистов. Прикрывая мотострелков, экипажи выдвинулись к передовой и нанесли мощный удар по противнику. Беспилотники зафиксировали точное попадание в цель. После выполнения задачи танкисты, чтобы не попасть под вражеский огонь, оперативно сменили дислокацию.

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