Неприятель отступил: о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО

Гвардии сержант Виктор Львов с подчиненными выбил радикалов из опорного пункта
Представлены новые герои СВО.
Гвардии сержант Виктор Львов с подчиненными выбил противника из опорного пункта. Радикалы попытались вернуть утраченные позиции. В течение нескольких часов группа десантников под командованием Львова отражала атаку боевиков до подхода основных сил.
Старший сержант Александр Гоглев и его артиллерийский расчет во время масштабного контрнаступления ВСУ прицельным огнем уничтожил большое количество вражеской пехоты и танк Т-64. Понеся потери, неприятель был вынужден отступить. А наши войска закрепились на новых рубежах.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram