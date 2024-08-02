Неприятель отступил: о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО

Гвардии сержант Виктор Львов с подчиненными выбил радикалов из опорного пункта

Представлены новые герои СВО.

Гвардии сержант Виктор Львов с подчиненными выбил противника из опорного пункта. Радикалы попытались вернуть утраченные позиции. В течение нескольких часов группа десантников под командованием Львова отражала атаку боевиков до подхода основных сил.

Старший сержант Александр Гоглев и его артиллерийский расчет во время масштабного контрнаступления ВСУ прицельным огнем уничтожил большое количество вражеской пехоты и танк Т-64. Понеся потери, неприятель был вынужден отступить. А наши войска закрепились на новых рубежах.

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