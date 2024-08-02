Сейчас ВДВ - это высокомобильная, оснащенная современным вооружением и техникой часть армии

2 августа воздушно-десантные войска России отмечают 94-ю годовщину с момента образования.

Сейчас ВДВ - это высокомобильная, оснащенная современным вооружением и техникой часть нашей армии. "Крылатой пехоте" по плечу выполнение самых сложных задач. Неслучайно девиз десантников - "Никто, кроме нас". За время проведения специальной военной операции 70-ти бойцам было присвоено звание Героя России.

Поздравление личному составу и ветеранам ВДВ направил Владимир Путин.

Сегодня традиции, верность присяге и боевому братству служат достойным примером для нынешнего поколения десантников, помогают решать ответственные задачи в ходе СВО. Убежден, вы и впредь будете надежно стоять на страже независимости и суверенитета России, вносить значимый вклад в обеспечение её обороноспособности и национальной безопасности.

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