В Японии объявили тревогу из-за небывалой жары

Предупреждение действует в 34-х из 47-ми префектур

Погодные аномалии наблюдаются сразу в нескольких регионах планеты. Сильный снегопад, длившийся более суток, прошел на Южном острове Новой Зеландии. И хотя там сейчас зима, таких обильных снегопадов, по данным метеорологов, не было несколько лет.

Движение по горным перевалам было прервано на несколько часов. На одной из трасс застряла группа корейских велосипедистов. На помощь пришли дорожные службы.

В Японии объявлена тревога из-за небывалой жары. Предупреждение действует в 34-х из 47-ми префектур.

Еще утром температура в ряде городов перемахнула за отметку в 35 градусов. Только за последнюю неделю в стране госпитализированы 12 тысяч человек.

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