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Байден заверил Нетаньяху в готовности США защищать Израиль от Ирана

07:16
  • пятница
  • 02 августа 2024

Лидеры стран обсудили возможность "новых оборонительных военных развертываний"

Байден в ходе телефонного разговора с Нетаньяху подтвердил готовность США защищать Израиль от угроз со стороны Ирана. Об этом в четверг, 1 августа, сообщила пресс-служба Белого дома.

Среди прочих угроз Израилю были названы движения ХАМАС, "Хезболла" и хуситы.

Отмечается, что лидеры стран также обсудили возможность "новых оборонительных военных развертываний" США для поддержки Израиля

 

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