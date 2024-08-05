Гороскоп на сегодня, 5 августа, для всех знаков зодиака

Венеру ждет трудный путь в знаке Девы

Овны

Август – бархатный сезон, и вам он чрезвычайно подходит для отдыха. Если еще не были в отпуске, обязательно отдохните сейчас, несмотря на ретро Меркурий!

Тельцы

Не все из вас сегодня смогут сказать, чего же им хочется: в мыслях сейчас беспорядок. Не принимайте важных решений, подождите, когда все уляжется.

Близнецы

Домашние дела застопорятся, так как ваша главная планета Меркурий сегодня становится ретроградной. Еще раз всей семьей пересмотрите свои планы.

Раки

Для вас наступает гармоничное время – оглядываться назад свойственно вашему знаку, и это не мешает жить. Вы можете почистить свой список контактов.

Львы

Венера покидает ваш знак, оставляя на память горы подарков и ярких нарядов. Теперь она будет помогать вам зарабатывать деньги, но сначала нужно отдохнуть!

Девы

В ваш знак поселилась Венера, которую ждет трудный путь. До 29 августа вы пройдете значительную трансформацию и получите опыт, который здорово пригодится.

Весы

Тем, кто еще не был в отпуске, рекомендуется уехать подальше от цивилизации и насладиться тишиной. Там ваши нервные клетки быстро восстановятся.

Скорпионы

Вы с удовольствием окунетесь в яркую светскую жизнь. От лета осталось всего три недели, надо использовать их по полной, чтобы было что вспомнить серой осенью.

Стрельцы

Вы будете успешны на работе, особенно, если делаете карьеру в таких сферах, как бухгалтерия, медицина, производство. Но не форсируйте события, ждите момента.

Козероги

Вам в последний месяц лета хорошо бы отправиться в далекие страны на учебу, стажировку или в научную командировку. Познавать мир – ваша глобальная цель.

Водолеи

Вы станете серьезнее и начнете замечать вокруг себя не только противоположный пол, но и несделанные дела. Включайтесь в работу, звезды вам в помощь.

Рыбы

Вам везет: лучшее время для личной жизни почти всегда случается летом. На этот раз не ищите ничего нового, лучше присмотритесь к хорошо знакомому.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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