Все живы

На крышу одного их жилых домов в Севастополе упала сбитая фугасная часть ракеты ATACMS американского производства. Об этом в пятницу, 2 августа, рассказал глава города Михаил Развожаев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, это выяснилось после обследования одного из домов на улице Симонка. Обломки ракеты пробили крышу девятиэтажки и застряли на техническом этаже.

Пострадавших и жертв удалось избежать. На время работ пиротехников по уборке сбитой ракеты было решено эвакуировать жильцов дома в пункт временного размещения.

Ранее посол Министерства иностранных дел России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник отмечал, что с начала 2024 года наблюдается рост числа жертв среди мирного населения в зоне проведения спецоперации — это связано с наращиванием поставок западного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский требует от Вашингтона разрешение бить и по "старой" российской земле американским оружием, уверяя, что решения президента США Джо Байдена разрешить ВСУ бить по территории России лишь у границ с Украиной недостаточно.

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