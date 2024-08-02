Часть вернувшихся после обмена россиян представят к госнаградам

Это касается тех, кто имеет отношение к военной службе

Вернувшиеся после обмена россияне, которые имеют отношение к военной службе, будут представлены к государственным наградам. Об этом в четверг, 1 августа, рассказал президент России Владимир Путин, встречая сограждан в аэропорту.

Вечером четверга глава государства лично поприветствовал вернувшихся благодаря обмену заключенными граждан России в аэропорту Внуково-2. Перед трапом самолета, на котором прилетели россияне, была расстелена красная ковровая дорожка.

Владимир Путин пожал руку каждому вернувшемуся, единственной даме среди освобожденных Анне Дульцевой преподнес цветы, а Вадима Красикова (в документах следствия ФРГ проходил как Вадим Соколов) даже обнял, сообщает РИА Новости.

Красиков отбывал пожизненный срок в Германии по делу об убийстве командира чеченских боевиков Зелимхана Хангошвили — он был причастен к взрывам в московском метро, а на Кавказе от его рук погибли 98 человек. Однако это не помешало Берлину дать террористу политическое убежище и отказать в его выдаче российским властям.

Ранее зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев объяснил, что "полезнее вытащить своих, работавших на страну, на Отечество, на всех нас", хотя и хотелось, "чтобы предатели России сгнили в застенке или сдохли в тюрьме".

При этом официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что обмен заключенными между США и Россией не означает изменение во взаимодействии между двумя государствами. По утверждению американского чиновника, речь не идет о перезагрузке отношений — в этой области никаких изменений нет.

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