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Заваленные бетонными плитами жители пятиэтажки в Нижнем Тагиле пробыли без еды и воды 12 часов

08:08
  • пятница
  • 02 августа 2024

Спасатели не сразу обнаружили людей

После взрыва газовоздушной смеси в одном из жилых домов по улице Сибирской в Нижнем Тагиле к настоящему времени спасатели достали из-под завалов 15 человек. Некоторые из них пробыли по бетонными плитами без воды и еды более 12 часов, отмечает телеграм-канал Mash.

На данный момент известно о четырех погибших — последнего обнаружили в 3:47 утра по московскому времени. Всего в поисково-спасательной операции задействовали 550 специалистов и 74 единицы техники. На месте трагедии продолжают работать кинологи.

Напомним, взрыв случился накануне, 1 августа, в результате чего сложились как карточный домик два подъезда пятиэтажного дома. Взрывной волной выбило стекла из окон ближайших зданий: еще одного жилого дома и детского садика.

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Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
Обрушение жилого дома в Нижним Тагиле
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