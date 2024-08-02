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В Турции заблокировали доступ к Instagram*

08:18
  • пятница
  • 02 августа 2024

Официально причины не называются

Власти Турции утром 2 августа заблокировали доступ в стране к социальной сети Instagram (запрещена в России как экстремистская – прим. ред.).

Совета по технологиям и коммуникациям, который принял решение, не уточнил причины и продолжительность блокировки, передает ТАСС.

Тем не менее, местные СМИ предполагают, что ограничение доступа в Instagram связано с блокировкой соцсетью соболезнований в связи с убийством главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании.

В России Instagram остается заблокированным из-за призывов к насилию в отношении россиян после начала СВО. Спустя два года в Кремле допустили возобновление доступа  соцсети в ближайшем будущем.

"Я считаю, что да, лучше как можно скорее возобновить этот доступ. Это моя точка зрения. Но здесь очень важный момент. Мы живем с вами в условиях войны", - заявил в конце июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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