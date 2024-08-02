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Кейт Миддлтон удалили опухоль в голове

08:39
  • пятница
  • 02 августа 2024

Операция оказалась экстренной

Кейт Миддлтон сражается с онкологическим заболеванием. В марте она выступила с заявлением, что у нее рак. По ее признанию, лечение не всегда проходит безболезненно, иногда она переживает тяжелые моменты, однако не сдается. Едва ей становится лучше, как Кейт старается выполнять свои рабочие обязанности. Например, пару недель назад она появилась на публике, посетив финал Уимблдона.

А теперь в Сети обсуждают новую книгу, посвященную Кейт Миддлтон, королевского биографа Роба Джонсона. Среди прочего он рассказал о том, что до родов и операции по удалению злокачественной опухоли кишечника Кейт лишь раз оказывалась в больнице. Когда она была подростком, у нее диагностировали новообразование в левой части головы, передает The Independent. Миддлтон тогда училась в колледже Мальборо. В срочном порядке ей провели операцию.

Сейчас Кейт старается больше времени проводить на свежем воздухе. Если она чувствует себя достаточно хорошо, то занимает себя прогулками по пляжу и лесу. Природную терапию совмещает с лечением, которое ей назначили врачи.

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Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
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