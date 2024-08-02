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Байден критически высказался про убийство главы политбюро ХАМАС

08:57
  • пятница
  • 02 августа 2024

Вина лежит на главном ближневосточном союзнике США — Израиле

Убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании не способствовало усилиям по выработке соглашения о перемирии в секторе Газа. Такое заявление сделал в четверг, 1 августа, президент США Джо Байден.

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Американского лидера спросили, как уже повлияло и скажется в дальнейшем убийство Хании на попытках урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. В ответ Байден заявил, что "это не помогло", сообщает РИА Новости.

После убийства Хании Соединенные Штаты направили 12 военных кораблей на Ближний Восток, в Персидский залив и Средиземное море. При этом Вашингтон не стал объявлять о дополнительном развертывании своих Вооруженных сил в регионе, несмотря на эскалацию ситуации.

Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание в связи с убийством в Тегеране главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании.  Великобритания, США и Франция заблокировали российское заявление для прессы с осуждением убийства политика, хотя Россия подчеркнула, что виновные должны были осознавать, насколько опасными могут быть последствия для всего региона.

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