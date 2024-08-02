Получены уведомления о выходе Киева из 134 соглашений

Выход Украины из ряда соглашений в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ) не оказывает влияния на взаимодействие в рамках этого объединения — ущерб в таком случае наносится лишь интересам украинского народа. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Чиновница напомнила, что СНГ ориентировано прежде всего на нужды людей и поощрение сотрудничества в жизненно важных областях. Вопрос о том, почему Киев решил пойти на отказ от такого сотрудничества, следует задать украинским властям.

Захарова также отметила, что Украина остается участником свыше 200 договоров, заключенных в рамках Содружества — это в основном "документы торгово-экономической и социально-гуманитарной направленности, представляющие для киевских властей практический интерес", сообщает РИА Новости.

Все последние годы киевский режим планомерно уничтожает связи, сформировавшиеся на постсоветском пространстве, в том числе в формате СНГ. В частности, украинский парламент одобрил выход Украины из соглашения о сотрудничестве государств СНГ в создании, использовании и развитии межгосударственной сети информационно-маркетинговых центров.

При этом заместитель российского министра иностранных дел Михаил Галузин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский с его западными "друзьями" лично обзванивали и упрашивали лидеров стран СНГ приехать на конференцию в Швейцарию — "была задействована "тяжелая артиллерия".

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