Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Пермском крае

Есть пострадавший
В Пермском крае поезд Уренгой - Москва столкнулся с грузовиком ЗИЛ.
Авария произошла в Горнозаводском районе в 7:35 по местному времени. Водитель грузовика выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом.
В результате ДТП пострадал водитель грузовика, среди пассажиров поезда пострадавших нет, сообщил РИА Новости губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
В настоящий момент состав отогнан на станцию Европейский, у локомотива повреждены внешние элементы. Движение поездов на участке временно приостановлено, сообщили в РЖД.
Похожий случай произошел на днях в Волгоградской области. Поезд "Казань-Адлер" столкнулся с грузовиком, который выехал на переезд. Девять вагонов и электровоз сошли с рельсов, пострадали 140 человек. Возбуждено уголовное дело.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram