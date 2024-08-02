Пассажирский поезд столкнулся с грузовиком в Пермском крае

Есть пострадавший

В Пермском крае поезд Уренгой - Москва столкнулся с грузовиком ЗИЛ.

Авария произошла в Горнозаводском районе в 7:35 по местному времени. Водитель грузовика выехал на железнодорожные пути вне переезда перед приближающимся поездом.

В результате ДТП пострадал водитель грузовика, среди пассажиров поезда пострадавших нет, сообщил РИА Новости губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В настоящий момент состав отогнан на станцию Европейский, у локомотива повреждены внешние элементы. Движение поездов на участке временно приостановлено, сообщили в РЖД.

Похожий случай произошел на днях в Волгоградской области. Поезд "Казань-Адлер" столкнулся с грузовиком, который выехал на переезд. Девять вагонов и электровоз сошли с рельсов, пострадали 140 человек. Возбуждено уголовное дело.

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