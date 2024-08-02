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"Я не могла спать, только молилась": Вика Цыганова рассказала о расставании с мужем

09:28
  • пятница
  • 02 августа 2024

Певица дала откровенное интервью

Вика и Вадим Цыгановы вместе уже треть века. Супруг не только во всем поддерживает знаменитую артистку, но и пишет для нее песни: он поэт и продюсер. Однако был период, когда влюбленные расставались. Тогда Вадим принял участие в проходе мимо Сомали и Йемена яхты, вел которую легендарный мореплаватель Федор Конюхов. Вика призналась, что страшно переживала за мужа.

"Когда Вадим был в море, сердечко не просто болело, оно разрывалось от тревоги. Я не могла спать, только молилась. Кто не ходил в море, не представляет, каково там бывает… Однажды их яхта попала в сильнейший шторм – ветер 35 метров в секунду. Даже бывалым морякам сложно пришлось. Разболтало все мачты, судно черпало боком воду, залило машинное отделение. Слава богу, все остались живы", - рассказала Цыганова.

Певица дала несколько советов, как сохранить чувства в паре на протяжении долгих лет. По ее мнению, женщине следует быть любящей, прощать и быть внимательной и тактичной. Кроме того, считает Цыганова, следует позволять мужчине заниматься своими делами, давать ему право на личное время. А еще женщина должна следить за собой, убеждена артистка.

"Она должна выглядеть хорошо, должна побуждать своего мужчину на добрые поступки. Семейная жизнь – это тоже труд в какой-то мере", - заключила Вика Цыганова в беседе с "АиФ".

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