Собянин: Более 35 тыс. мероприятий проведут в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030"

На мероприятии можно узнать о достижениях и планах развития столицы

О масштабном форуме-фестивале "Территория будущего. Москва 2030" рассказал сегодня в своём блоге мэр Сергей Собянин.

На мероприятии можно узнать о достижениях и планах развития столицы, а также высказать свои идеи и предложения. На площадках и в тематических зонах в разных районах города развернуты экспозиции, посвященные технологиям, градостроительству, экономике, транспорту и другим сферам. На ключевых предприятиях пройдут дни открытых дверей.

Важнейшая тема форума - поддержка участников СВО и жителей новых регионов. Открыты пункты самой крупной городской благотворительной акции "Москва помогает".



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