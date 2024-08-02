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Семья осужденного в России американца Фогеля обвинила США в двойных стандартах

09:39
  • пятница
  • 02 августа 2024

Фогель под обмен не попал

Американские власти проявили несправедливость и безразличие, не добившись включения в список на обмен бывшего сотрудника посольства США в Москве Марка Фогеля. С таким заявлением выступила семья американца, осужденного в России по обвинению в контрабанде наркотиков.
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Родственники Фогеля сочли непостижимым тот факт, что "правительство США, которое добилось освобождения других американцев и даже иностранных граждан, которые были задержаны гораздо позже Марка, отказалось сделать то же самое для Марка Фогеля".

Это недопустимо, неправильно и нечестно, ведь Фогель "не богат, не знаменит, у него нет могущественных покровителей", а за его возвращение домой борется лишь старая мать и другие члены семьи — а со стороны властей США "эта борьба сопровождается не поддержкой и пониманием, а сопротивлением и двойными стандартами", цитирует возмущенное заявление семьи американца ТАСС.

В обмене заключенными, который завершился 1 августа, принимали участие 26 человек, которых содержали в пенитенциарных учреждениях нескольких стран мира. В Россию вернулись восемь осужденных и двое детей, из российских колоний и тюрем выдали 16 человек.

Вернувшихся в Россию сограждан лично встречал в аэропорту президент Владимир Путин. Он пообещал, что тех, кто имеет отношение к военной службе, представят к государственным наградам.

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