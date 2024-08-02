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США объявили оппозиционера Уррутиа победителем выборов в Венесуэле

09:58
  • пятница
  • 02 августа 2024

Победу Мадуро Вашингтон не признает

Соединенные Штаты считают венесуэльского оппозиционера Эдмундо Гонсалеса Уррутиа победителем выборов президента в этом государстве. Такое заявление в четверг, 1 августа, сделал Госдепартамент США.
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Как отметил руководитель американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен, при обработке бюллетеней и объявлении результатов на президентских выборах в Венесуэле были допущены "серьезные ошибки". Объявленные официально итоги выборов, согласно которым победу одержал Николас Мадуро, не отражают "волю венесуэльского народа".

Блинкен назвал истинным победителем выборов и избранным президентом Венесуэлы Уррутиа, призвав к "мирному переходу власти" в стране, сообщается на официальном сайте Госдепа.

29 июля российский лидер Владимир Путин поздравил Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы Венесуэлы, подчеркнув, что оно "идет в русле построения демократического миропорядка", а сам Мадуро — "всегда желанный гость на российской земле".

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал крайне важным, чтобы попытки раскачать ситуацию внутри Венесуэлы не подогревались третьими странами и третьими сторонами. Необходимо, чтобы Венесуэла была свободна от внешнего вмешательства, подчеркнул спикер Кремля.

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Эдмундо Гонсалес Уррутиа
Эдмундо Гонсалес Уррутиа
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