Обрушение дома в Нижнем Тагиле: поисково-спасательная операция продолжается

Погибли четыре человека

Аплодисменты - спасателям, которые под утро достали из-под завалов еще одного человека. На носилках мужчина. Его стараются быстрее передать врачам. Чуть раньше удалось найти женщину. Из 20 пострадавших 9 - это дети. Девочку в крайне тяжелом состоянии решили отправить на лечение в Екатеринбург.

Поисково-спасательные работы на Сибирской улице в Нижнем Тагиле не прерывают. И продолжают объявлять минуты тишины, чтобы понять, есть ли живые под плитами дома. За ночь количество погибших увеличилось до четырех человек. Две женщины и две девочки. Известно, что после обрушения не могут найти трех детей.

По неофициальной информации, под завалами может оставаться до шести человек. Неравнодушные люди продолжают собираться около ограждающих лент. Пытаются хоть как-то поддержать и родственников, и спасателей. Им приносят воду и продукты.

"Мы начали осуществлять муниципальные выплаты в связи с потерей имущества. На сегодняшний день даны соответствующие поручения на проработку момента, связанного с компенсацией по утере жилья", - сообщил Владислав Пинаев, глава Нижнего Тагила и Свердловской области.

Работают максимально аккуратно, чтобы не допустить повторного обрушения. Параллельно вывозят обломки - уже более четырехсот тонн. На месте - более полутысячи спасателей, следователи и эксперты, которые устанавливают причину взрыва бытового газа. Эта версия трагедии сейчас основная.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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