Своих не бросаем: главное об обмене заключенными между Россией и Западом

Сделку называют самой масштабной со времен Холодной войны

Красная дорожка. Почетный караул. Самолет с россиянами, вернувшимися на Родину, встречают с наивысшими почестями. Прием, достойный граждан, которые, рискуя собой, выполняют ради страны сложные, порой даже невозможные задачи.

Борт из Анкары встречает Владимир Путин. Краткая беседа главы государства с сотрудниками службы протокола. Видно, как президент дает какие-то финальные указания пресс-секретарю Дмитрию Пескову. К трапу Путин подходит еще до того, как открываются двери правительственного борта.

Первым по трапу спускается бывший офицер спецназа Вадим Красиков. Крепкое рукопожатие с президентом и теплые объятия. Следом - семья Дульцевых: Анна и Артем. За руку ведут своих детей. В 2022-м, когда россиян арестовали по подозрению в шпионаже в пользу России, сына с дочерью спешно передали в приемную семью. И вот спустя долгих два года они снова вместе. Увидев президента, Анна, кажется, наконец понимает - она дома.

Дети Дульцевых по-русски не говорят. Президент здоровается с ними на том языке, который они все это время считали для себя родным.

Крепким рукопожатием Путин встречает и остальных вернувшихся россиян: Павла Рубцова, Михаила Микушина, Романа Селезнева, Владислава Клюшина и Вадима Конощенка. Всего домой вернулись 10 человек. Вместе с президентом в аэропорту Внуково их приветствуют министр обороны Андрей Белоусов, глава ФСБ Александр Бортников и руководитель службы Внешней разведки Сергей Нарышкин.

Путин: Прежде всего хочу вас всех поздравить с возвращением на Родину. Сейчас хочу обратиться к тем из вас, кто имеет прямое отношение к военной службе: хочу поблагодарить вас за верность присяге, своему долгу и Родине, которая ни на минуту о вас не забывала. И вот вы дома. Все вы будете представлены к государственным наградам. Мы с вами еще увидимся, поговорим о вашем будущем. А сейчас хочу вас просто поздравить с возвращением домой.

Эту сделку называют самой масштабной со времен холодной войны. О готовящемся обмене журналисты собирали информацию буквально по крупицам. Официальные представители России и США упорно хранили молчание. Посредником между странами стала турецкая разведка, однако главные переговорщики - конечно, Москва и Вашингтон. Информация о возвращении наших граждан домой российские спецслужбы подтвердили, только когда борт вылетел из Анкары.

"Первого августа 2024 года в результате прошедшего в аэропорту города Анкары (Турция) обмена на родину возвращены восемь граждан России, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО, а также несовершеннолетние дети. При обмене все участвующие стороны полностью выдержали договоренности", - говорится в сообщении ФСБ.

Они находились в пяти государствах: США, Германия, Польша, Словения, Норвегия. Вадим Красиков был осужден в Германии пожизненно - за убийство полевого командира чеченских боевиков Зелимхана Хангошвили. Тот был причастен к взрывам в московском метро и к пыткам российских солдат на Кавказе, но при этом спокойно получил в Европе политическое убежище. Известно, что немецкая сторона отдавать Вадима не хотела - в аэропорту его ведут как особо опасного преступника. Вадим в шлеме. Руки скованы наручниками.

Павла Рубцова, российско-испанского журналиста и политолога, обвиненного в сборе секретной информации, задержали польские спецслужбы. Вадим Конощенок был арестован в США по обвинению в попытке обойти санкции, направленные на технологии двойного назначения. Владислав Клюшин также был осужден в США - по обвинению в получении инсайдерской информации о работе американских компьютерных сетей. Романа Селезнева спецслужбы Соединенных Штатов похитили на Мальдивах и обвинили в кибермошенничестве. Никто из них вину не признал. В ряде случаев обвинение так и не смогло ничего доказать.

"В американских застенках еще остаются десятки россиян, которые с надеждой смотрят на Отчизну и ждут своего часа освобождения. Для нас нет более важной задачи, чем благополучие соотечественников, оказавшихся в американских застенках в результате "охоты" за ними спецслужб США по всему миру. Мы воспринимаем тяготы тех, кто несправедливо оказался в тюрьмах США, как свои собственные", - заявили в посольстве России в США.

Россия со своей стороны отдала 16 человек, среди которых - американский журналист Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан - оба обвинены по статье шпионаж. Их в Мэриленде встретил глава Белого Дома Джо Байден и вице-президент Камала Харрис. Записав этот обмен в свою предвыборную копилку. Еще 13 человек улетели в Германию. Речь об иностранных агентах с двойным гражданством, которые работали в интересах другого государства. В российском посольстве в США заявили: на высшем уровне будут и дальше прилагать максимум усилий для того, чтобы вернуть домой всех соотечественников, попавших "в жернова американской системы". Подчеркнув: русские своих не бросают.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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