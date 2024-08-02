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Стартовал десятый форум "Территория смыслов"

11:52
  • пятница
  • 02 августа 2024

За месяц состоится 9 тематических смен

В подмосковном Солнечногорске стартовал форум "Территория смыслов". Образовательный проект проходит в десятый раз.

За месяц состоится 9 тематических смен. Тысячи участников со всей страны и из-за рубежа ждут выставки, лекции, дискуссии и встречи с известными общественными деятелями. В Год семьи особое внимание - вопросам укрепления традиционных ценностей и воспитанию подрастающего поколения.

"Юбилейный наш форум и, конечно же, главный итог для нас, вообще этого десятилетия, это, конечно же, огромное профессиональное сообщество молодых лидеров, объединенных общими идеями, общими ценностями, молодых лидеров, молодых профессионалов, которые уже сегодня вносят вклад в развитие нашей страны", - отметила Ксения Разуваева, руководитель "Росмолодежи".

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Форум "Территория смыслов"
Форум "Территория смыслов"
Форум "Территория смыслов"
Форум "Территория смыслов"
Форум "Территория смыслов"
Форум "Территория смыслов"
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