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Хоккейный матч с участием бойцов СВО состоялся в Москве

11:53
  • пятница
  • 02 августа 2024

Вместе с ними на лед вышли известные спортсмены и паралимпийцы, популярные артисты, депутаты и сенаторы

"Нет ничего невозможного" - хоккейный матч с таким названием состоялся в Москве. В нем приняли участие бойцы СВО и ветераны боевых действий.

Вместе с ними на лед вышли известные спортсмены и паралимпийцы, популярные артисты, депутаты и сенаторы. А на трибунах - военные, которые сейчас проходят лечение и реабилитацию.

Болельщиков и команды ждал не только матч, но и большая развлекательная программа. Так организаторы и участники решили поддержать наших бойцов.

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