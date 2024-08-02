Четырех спасенных нерп выпустили в Ладожское озеро

Несколько месяцев назад они - еще совсем маленькие и истощенные - оказались у берега

Выпуск нерп и тюленей на волю - всегда очень яркое событие для всех местных жителей и отдыхающих, которые в этот момент находятся на пляже. А ученые не против: ластоногие должны максимально испугаться двуногих, чтобы больше не возвращались на берег. И главное - не подплывали потом к рыбакам.

Последний раз эти нерпы видели Ладожское озеро несколько месяцев назад, когда только родились. Им тогда не повезло остаться без мам. Во время размножения щенков порой относит от самок на расколовшихся льдинах. Иногда им удается добраться до берега, где их, истощенных и заклеванных хищными птицами, находят люди.

Ладожские кольчатые нерпы и балтийские серые тюлени занесены в Красную книгу России как исчезающий вид. Под Санкт-Петербургом вот уже 10 лет работает центр по их спасению. Там щенков лечат и выкармливают рыбным смузи. А когда они достаточно окрепнут и растолстеют, отпускают обратно на волю.

Это финальный, 14-й выпуск ластоногих в дикую среду обитания в этом году. Минувшей весной специалисты отмечали небывалый наплыв этих животных. На побережьях Ладожского озера и Финского залива удалось подобрать более 35 особей, это самая большое количество за последние 10 лет.

У многих щенков, найденных в этом году, кроме обычного истощения, обнаружили серьезную кишечную бактериальную инфекцию. Настоящая тюленья эпидемия, раньше такого не было, и причины этого еще предстоит выяснить. Самого сложного пациента выпускали не из клетки. Самца ладожской кольчатой нерпы выходили с трудом.

"Мы его выпускаем повторно. Провели все обследования - никаких проблем не найдено, все посевы абсолютно чистые, анализ крови хороший. Почему он вернулся - мы не знаем", - говорит Елена Андриевская, сотрудник Центра реабилитации ластоногих.

Он и сейчас долго нырял у самого берега и не особо торопился уплывать. Специалистам даже пришлось подежурить пару часов, чтобы подросший выпускник не устремился к людям, а те не попытались вновь его спасти. Во-первых, это опасно, все ластоногие - это хищные животные, кусают очень больно. Во-вторых, обращаться с редким зверем имеет право только высококвалифицированный специалист, иначе можно не помочь, а навредить ему. И себе.

"Человек думает, что он вроде спасает животное. На самом деле, он производит незаконное изъятие, которое карается, помимо административной, еще и уголовной ответственностью", - объяснил Виталий Буров, начальник межрегионального отдела государственного надзора за особо охраняемыми природными территориями в сфере охоты Северо-Западного управления Росприроднадзора.

Выпустив всех подопечных на волю, сотрудники центра по их спасению займутся просветительской работой - будут объяснять людям, что делать при встрече со щенком тюленя или нерпы.

Анна Морозова, "ТВ Центр"

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