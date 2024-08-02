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Японские рыбаки пожаловались на политику Токио против России

10:19
  • пятница
  • 02 августа 2024

Из-за ухудшения отношений страдают рядовые граждане

Японские рыбаки убеждены, что политика правительства Страны восходящего солнца вредит отношениям с Россией. Такое заявление сделал в пятницу, 2 августа, депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки.
Депутат верхней палаты парламента Японии отправился в Россию

Парламентарий, побывавший в России в том числе ради решения проблемы морского промысла, заявил, что в Японии рыбаки "хотят, чтобы российско-японские отношения снова стали хорошими, они считают, что необходимо вернуть российско-японские отношения в хорошее состояние", сообщает РИА Новости.

Ранее Россия решила приостановить действие соглашения с Японией о промысле морских живых ресурсов из-за того, что Токио не выполняет свои финансовые обязательства. В японском внешнеполитическом ведомстве сочли соответствующее решение России "чрезвычайно прискорбным".

Посол России в Японии Николай Ноздрев отмечал, что двусторонние отношения находятся на самом низком уровне за весь послевоенный период — им причинен такой ущерб, от которого полностью они вряд ли оправятся, причем это произошло "из-за последовательных, умышленных и сознательных шагов" Токио.

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Японские рыбаки
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