Генпрокуратура указала на опасность закона об усилении миграционного контроля

Он создает риски нарушения прав законопослушных россиян

Генеральная прокуратура опасается, что расширение полномочий полиции в вопросах миграционного контроля приведет к ограничению прав законопослушных россиян. Об этом представитель надзорного ведомства заявил в четверг, 1 августа, на заседании профильного комитета Совета Федерации, где рассматривались соответствующие поправки.

Начальник правового управления Генпрокуратуры Артур Завалунов указал на то, что рассматриваемый документ наделяет полицию правом проникать в жилище без согласия проживающих там лиц просто при наличии "достаточных оснований полагать", что там находится "контролируемое лицо".

ГП полагает, что это формирует риски нарушения конституционного права граждан на неприкосновенность жилища, которое прежде могло быть ограничено исключительно в целях обеспечения безопасности.

Завалунов подчеркнул, что "мы хотим бороться с незаконной миграцией, а ставим под сомнение права обычных граждан". В ответ на высказанные претензии парламентарии пообещали доработать закон уже после его одобрения, пишет "Коммерсантъ".

Ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин, комментируя планируемое ужесточение миграционного законодательства, анонсировал запрет для посреднических организаций принимать участие в приеме экзаменов у мигрантов, режим высылки из страны нелегальных мигрантов, ужесточение требований к продаже SIM-карт для иностранцев и ряд других мер.

Наряду с этим в России разработали новый адаптационный курс для мигрантов. Это 70-минутная лекция, из которой иностранцы должны узнать все необходимое о российском миграционном и трудовом законодательстве, а также о правилах поведения в стране и конкретном регионе.

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