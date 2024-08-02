В России могут обязать родителей содержать детей до 23 лет

ЛДПР выступила с инициативой

Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, предусматривающий законодательное закрепление обязанности родителей содержать до 23 лет детей, обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения. С такой инициативой выступили представители ЛДПР.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что при разводе родителей эта же обязанность налагается на супруга, выплачивающего алименты. Если их сумма не определена, то она будет установлена судом. Прекращение права на алименты будет возникать при окончании обучения, отчислении или при достижения детьми возраста 23 лет, передает РИА Новости.

При невозможности получения содержания от своих родителей студенты смогут претендовать на помощь братьев и сестер, дедушек и бабушек.

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