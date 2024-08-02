Теплоход с 170 пассажирами сел на мель в Ладожском озере

Начата спасательная операция

Пассажирский теплоход "К. А. Тимирязев" сел на мель в акватории Ладожского озера.

Судно следовало с острова Валаам в Санкт-Петербург, но отклонилось от курса и село на мель в районе острова Коневец в Ладожском озере. На борту находятся 170 пассажиров и 47 членов экипажа, организована операция по спасанию. Пострадавших нет.

Пробоин на судне, по предварительным данным, нет. Разлива топлива не произошло.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку. Причины ЧП выясняются.

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