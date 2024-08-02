Кишинев хочет признать геноцидом голод 1946-1947 годов

Заявление спикера молдавского парламента Игоря Гросу о планах Кишенева признать геноцидом голод на территории Молдавской ССР после Великой Отечественной войны — это лицемерие и издевательство над здравым смыслом. Об этом в пятницу, 2 августа, заявил зампред российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик поинтересовался на своей странице в социальной сети "ВКонтакте", "каким же наглым лицемерным дураком надо быть, чтобы так издеваться над историей и здравым смыслом".

Медведев заявил, что "любому мало-мальски образованному человеку известно, в каком состоянии находилась экономика СССР после окончания войны", хотя "по логике придурков типа Гросу (спикер молдавского парламента Игорь Гросу — прим. ред.) вся страна жировала, и лишь маленькая несчастная Молдавия чахла от голода".

Зампред Совбеза России предупредил, что молдавским властям не стоит играть с историей, если они не хотя разделить судьбу Украины.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что власти Молдавии постыдным и циничным образом пытаются лишить своих граждан памяти об общих страницах истории с Россией. Политик предупредила, что потомки осудят за это нынешних молдавских политиков.

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова отмечала, что молдавскому руководству пора бы прислушаться к собственным гражданам и перестать действовать в угоду Западу. По ее словам, Москва заинтересована в укреплении связей с дружественным молдавским народом.

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