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Финляндия сочла невозможным открытие границы с Россией

11:26
  • пятница
  • 02 августа 2024

Пункты пропуска по-прежнему закрыты

В настоящее время нет никакой возможности открыть пропускные пункты на финской границе с Россией, прекратившие работу еще в ноябре 2023 года. Такое заявление сделал глава правительства Финляндии Петтери Орпо.
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Политик заявил, что открытие контрольно-пропускных пунктов потребует четкого сигнала от российской стороны, а именно — "гарантии того, что Россия готова сотрудничать по первой модели, где обе страны гарантируют, что на пограничные пункты приезжают только люди с действительными проездными документами".

Орпо подчеркнул, что если открытие КПП "приведет к такому же хаосу, который мы наблюдали в конце года, когда на мгновение открыли пограничный переход, то этого нельзя допустить", сообщает ТАСС.

В мае Петтери Орпо выразил надежду на то, что после принятия в стране нового закона о выдворении мигрантов, пропускные пункты на границе с Россией можно будет открыть. Политик заявлял, что "мы могли бы попробовать начать с одного погранпункта", однако после попытки возобновить его работу было решено пока оставить границу на замке.

В июле Вооруженные силы Финляндии провели учения рядом с границей России. К ним привлекли 700 солдат и 300 единиц техники, в том числе авиацию. Финские военные отработали взаимодействие с пограничниками и другими структурами.

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