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Сына Армена Джигарханяна подстрелили в Америке

11:04
  • пятница
  • 02 августа 2024

ЧП случилось в Лас-Вегасе

Степан Джигарханян уже много лет живет на две страны: большую часть времени он проводит в Америке, но наездами бывает в России. Здесь находится его мать, вторая жена Армена Джигарханяна Татьяна Власова. Однако ЧП со Степаном случилось в США. Он получил пулевое ранение в Лас-Вегасе.

"В меня выстрелили дважды из отъезжающей машины. Это произошло на улице. Вторая пуля попала мне в голову, но, к счастью, прошла по касательной", - рассказал Степан Джигарханян "МК".

Тем не менее мужчина обратился за медицинской помощью. Ранение оказалось несерьезным, поэтому его даже не госпитализировали. Тем не менее сыну Армена Джигарханяна придется пройти курс реабилитации.

Напомним, что Степан не родной сын легендарного актера. Он является ему пасынком. Тем не менее Степан носит фамилию артиста и даже пошел по его стопам, став актером. Однако карьера его не задалась, и он переехал жить в Америку, где стал играть в карты на деньги. Есть ли у него жена и дети, точно неизвестно. Сам Степан предпочитает о своей личной жизни не распространяться.

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