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ФСБ задержала россиянина за сотрудничество с иностранным государством

11:12
  • пятница
  • 02 августа 2024

Мужчина критиковал власть и СВО

Сотрудники ФСБ задержали в Кемеровской области местного жителя, который сотрудничал с иностранным государством против безопасности России.

Спецслужбы выяснили, что 61-летний мужчина, приверженец антироссийских взглядов и выступающий против СВО, отправил письма в иностранные организации, в которых предложил свою помощь в подрыве безопасности России. Получив ответ, он согласился искать важную информацию в борьбе с Россией.

Возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Злоумышленник арестован на два месяца. Ему грозит до восьми лет лишения свободы.

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