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Эксперт раскрыл бессилие Яна Абрамова в борьбе с Алсу

11:41
  • пятница
  • 02 августа 2024

Большую часть имущества бизнесмену не удастся прибрать к рукам

На днях состоялось судебное заседание по бракоразводному процессу певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Представитель последнего, адвокат Александр Добровинский, заявил, что его клиент не желает разводиться. Якобы Абрамов хочет сохранить брак с артисткой и продолжать воспитывать их троих детей. Однако Алсу настроена решительно. Она не только не намерена оставаться с мужем, но и подала иск на раздел имущества.

Меж тем появилась информация, что Ян Абрамов будто бы ограничил Алсу вход в квартиру и на подземную парковку. Более того, якобы в случае развода бизнесмен намерен оставить себе большую часть общего имущества. Однако эксперт заявил, что Абрамов в этом вопросе бессилен.

"Ян лишь может сейчас позлить Алсу, попортить ей нервы, навредить морально. Но в итоге, если супруги не заключали брачного договора, имущество все равно будет поделено между ними пополам. Сейчас, скорее всего, собственником московской квартиры является Абрамов и поэтому он может ограничить к ней доступ Алсу. Но в итоге певица все равно будет иметь право на 50% от всего совместно нажитого в браке имущества", - заявил адвокат Максим Калинов Prozvezd.info.

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