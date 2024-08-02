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Оговорочка по Фрейду: Харрис назвала себя президентом США

11:57
  • пятница
  • 02 августа 2024

Главу государства выберут лишь в ноябре

Вице-президент США Камала Харрис допустила оговорку, назвав себя главой государства. Конфуз произошел во время произнесения Харрис поминальной речи на похоронах конгрессвумен от Демократической партии Шейлы Джексон Ли.
Харрис объявила об участии в выборах президента США

Политик напомнила собравшимся, что Ли была инициатором законопроекта о признании государственным праздником Дня освобождения рабов в США (19 июня).

Харрис заявила, что гордится своим соавторством, а "потом, будучи президентом... будучи вице-президентом для меня было честью, вместе с нашим президентом Джо Байденом, стоять рядом с конгрессвумен Шейлой Джексон Ли, когда наш президент подписывал ее законопроект".

Аудитория благосклонно отнеслась к случившемуся, поддержав оратора аплодисментами, сообщает РИА Новости.

Ранее ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН, лектор российского общества "Знание" Константин Блохин заявил, что "шансы на победу Харрис довольно мизерные", в противном случае Демпартия так долго не держала бы Байдена в статусе своего кандидата. Вице-президент уже себя дискредитировала, отметил эксперт.

Вероятно, так же считают в Евросоюзе — Брюссель уже начал готовить план на случай избрания президентом США Дональда Трампа. Речь идет об особом торговом соглашении с Вашингтоном. Департамент торговли Еврокомиссии составит списки импорта, который, в случае президентства Трампа, обложат таможенными пошлинами в 50% и выше.

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Камала Харрис
Камала Харрис
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