Лукашенко обвинил Байдена в "набивании авторитета" на обмене заключенными

Минск оказал посильное содействие

Обмен заключенными между США, Россией и ФРГ был организован исключительно по линии спецслужб.

Президент США Джо Байден не имел никакого отношения к организации обмена, хотя сейчас пытается "набивать" на этом себе авторитет, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"На этом кто-то типа президента США авторитет свой набивает, хоть он к этому не имел никакого отношения. Спецслужбы вели эти переговоры, даже дипломатов не подключали", - сказал он.

Белорусская сторона оказала посильное содействие, отметил он в ходе общения с жителями Мозырского района Гомельской области.

Ранее Байден позвонил главам Турции, Норвегии, Польши, Словении и Германии и поблагодарил их за участие в обмене заключенными с Россией.

Обмен заключенными между Россией и странами Запада состоялся 1 августа в Анкаре. Это был крупнейший обмен со времен холодной войны.

На родину вернулись восемь россиян. Из России высланы 16 человек, в том числе журналисты Эван Гершкович и Владимир Кара-Мурза (признан иноагентом в России – прим. ред.). Наших соотечественников встретил во "Внуково" лично президент Владимир Путин.

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