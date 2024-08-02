Никто, кроме них: как работают десантники в зоне СВО

В пятницу отмечается День ВДВ

2 августа в России отмечают День воздушно-десантных войск. Бойцов и ветеранов "крылатой пехоты" поздравил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что верность присяге и боевому братству помогают решать ответственные задачи в ходе СВО.

По всей стране проходят торжественные мероприятия. В Москве к памятнику воинам-десантникам ветераны и военнослужащие возложили венки. Традиционное торжественное богослужение прошло в храме Илии Пророка, затем, по традиции, - крестный ход. Святой Илья считается небесным покровителем "крылатой пехоты".

В поле - взорванный "Хамви". Рядом - с десяток убитых и раненых. Этот день наемники из США, Польши и Грузии запомнят надолго. Естественно, только те, кто выживут. Попытка проникнуть к позициям российских десантников в Запорожской области закончилась оглушительным провалом. Готовились к внезапной вылазке. А попали на минное поле, куда иностранцев заманили наши бойцы. Проще говоря, развели "псов войны" и натовских профессионалов, как первоклашек. И таких операций на счету десантуры - десятки.

Судьба тех, кто выбрал девизом "Никто, кроме нас", - встречать свой 94-й день рождения не в Туле, Иванове, Рязани или Новороссийске, а в боях в зоне СВО, освобождая от неонацистов города и поселки. Мест, которые бы не штурмовали или не обороняли российские десантники, на картах Донбасса почти не осталось. Сегодня они действуют на всех направлениях. В составе общевойсковых армий и дивизий.

В ходе спецоперации этот род войск переживает колоссальную трансформацию. Бойцы ВДВ получили на вооружение танки, гаубицы, реактивные установки, системы ПВО. А в подчинение - еще и авиацию. Но только техника исход боя не решает. Залог успешной атаки - это всегда личное мужество.

Во многом благодаря работе ВДВ потери националистов в сутки стали достигать 2 тысяч человек. То есть минус бригада ВСУ ежедневно. Сами бойцы говорят – результат операций зависит от продуманной тактики и скоординированной работы буквально каждого "ствола". Их задача - десантирование с парашютами. Но они зачищают леса и городскую застройку. Должны высаживаться в тылу врага, но приходится в авангарде штурмовать окопы и блиндажи. Их главным козырем всегда была внезапность. Но сегодня учатся действовать и в обороне. То есть в зоне СВО десантники выполняют не свойственные им операции. Но современная, высокотехнологичная война заставляет учиться - быстро, всему и сразу.

"Воздушно-десантные войска в ходе специальной военной операции – это 70 Героев России, более 71 тысячи награжденных государственными наградам и более 32 тысяч - ведомственными знаками отличия", - отметил Михаил Теплинский, командующий ВДВ.

Незыблемыми у десантников остаются принципы - "В плен не сдаваться, своих не бросать".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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