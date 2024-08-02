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Россия взяла под контроль ключевой транспортный узел ВСУ в Угледаре

12:17
  • пятница
  • 02 августа 2024

Угледар имеет стратегическое значение

Один из ключевых транспортных узлов снабжения группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Угледаре взят под полный огневой контроль российской артиллерии. Об этом в пятницу, 2 июля, рассказали в российских силовых структурах.

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По словам собеседника ТАСС, трасса, которая ведет из Угледара в поселок Константиновка, перерезана. Российские штурмовики успешно ведут штурмовые действия в самом населенном пункте, откуда также держат под полным огневым контролем один из ключевых транспортных узлов.

Именно по этой трассе, а также окрестным проселочным дорогам осуществлялось снабжение ВСУ в Угледаре, добавил источник.

Российские бойцы продолжают теснить неприятеля в ходе спецоперации. В последние дни июля российские войска заняли более выгодные позиции по переднему краю на основных направлениях. Группировкой "Центр" за сутки было отражено шесть контратак ВСУ и освобожден населенный пункт Ленинское в ДНР.

ВСУ при этом несут крупные потери. Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов рассказал, что безвозвратные потери украинских военных за время проведения СВО превысили 700 тысяч человек.

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