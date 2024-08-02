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США испугались увеличения ядерного потенциала Китая до сопоставимого

12:37
  • пятница
  • 02 августа 2024

Конкуренция Вашингтона и Пекина обостряется

В Соединенных Штатах боятся, что на фоне проводимой в Китае модернизации ядерных сил и увеличения количества боеголовок КНР превратится в сопоставимую с США и Россией ядерную державу.
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Как рассказали источники The Financial Times, Китай начал "дипломатическое наступление" в отношении ядерной политики США, назвав американский "ядерный зонтик" серьезным нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Вашингтон воспринял это как попытку Пекина заглушить критику Запада в ответ на наращивание китайскими властями своего ядерного потенциала: КНР стремительно расширяет свой арсенал ядерных боеголовок и модернизирует силы для их доставки.

В июне президент США Джо Байден подписал новые указания относительно условий применения Соединенными Штатами ядерного оружия. Как сообщил старший директор по контролю над вооружениями в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди, документ "учитывает реалии новой ядерной эры".

В июле появились сообщения, что Токио и Вашингтон договорились составить совместный документ, в котором будет прописана готовность США защищать Японию ядерным оружием от потенциального внешнего агрессора. Это соглашение стороны объяснили "растущей ядерной угрозой со стороны России и Китая".

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