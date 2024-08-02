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Как выбрать спелый и вкусный арбуз: названы признаки

12:23
  • пятница
  • 02 августа 2024

Начинается активная торговля бахчевыми

3 августа отмечается Международный день арбуза. Именно в августе торговля бахчевыми приобретает максимальный размах на сотнях торговых точек по всей стране. Есть несколько признаков, как отличить хороший арбуз от нитратного. В частности, стоит обратить внимание на размер ягоды: она не должна быть ни слишком большой, ни слишком маленькой. У нитратного арбуза поверхность среза гладкая и глянцевая, тогда как у нормального она должна искриться крупинками. А если разрезанная ягода имеет кисловатый запах, есть его точно нельзя.

Также при покупке арбуза, следует обратить внимание, чтобы ягода была без трещин и надрезов, имела сухие усик и плодоножку, желтое  или оранжевое пятно на боку "от земли". При постукивании зрелый арбуз издает умеренно звонкий звук, вибрирует при ударе ладонью и легко похрустывает при сдавливании.

Обязательно перед употреблением следует помыть арбуз теплой водой с мылом и желательно съесть его сразу целиком. Если все же на следующий день остается ягода, лучше положить ее на хранение в холодильник, предварительно накрыв пищевой пленкой, советует ТАСС.

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