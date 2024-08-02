Мужчина поджег себя в здании МФЦ в Москве

Его удалось спасти

Мужчина поджег себя в здании многофункционального центра (МФЦ) в столичном районе Ясенево.

Инцидент произошел утром 2 августа в МФЦ по Новоясеневскому проспекту, 9. 50-летний мужчина облил себя жидкостью для розжига и поджег. Сотрудники МФЦ оперативно потушили огонь. Причины попытки самосожжения выясняются.

Пострадавшего госпитализировали, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. У мужчины ожоги головы и шеи.

Из здания были эвакуированы порядка 150 человек, никто из них не пострадал.

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