Мужчина поджег себя в здании МФЦ в Москве

Его удалось спасти
Мужчина поджег себя в здании многофункционального центра (МФЦ) в столичном районе Ясенево.
Инцидент произошел утром 2 августа в МФЦ по Новоясеневскому проспекту, 9. 50-летний мужчина облил себя жидкостью для розжига и поджег. Сотрудники МФЦ оперативно потушили огонь. Причины попытки самосожжения выясняются.
Пострадавшего госпитализировали, рассказали РИА Новости в правоохранительных органах. У мужчины ожоги головы и шеи.
Из здания были эвакуированы порядка 150 человек, никто из них не пострадал.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram