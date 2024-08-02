Захватчику заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону вынесли приговор

Он единственный выживший

Южный окружной военный суд вынес приговор выжившему участнику захвата заложников ростовском СИЗО Даниилу Камневу (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга – прим. ред.).

Дело рассматривалось по статье о подготовке теракта в Кисловодске Ставропольского края. По данным гособвинителя, в сентябре 2020 Каменев присоединился к ячейке религиозного объединения "Ат-Такфир Валь-Хиджра" (террористическая организация запрещена в России – прим. ред.). В марте 2021 года он вместе с Сабилей Мамедовой намеревался устроить теракт в административном здании ОМВД России по Кисловодску.

Каменева осудили по шести статьям. Путем частичного сложения наказаний 2 августа суд назначил Камневу 23 года лишения свободы в колонии строгого режима. Обвиняемый полностью признал свою вину, передает "Интерфакс".

Утром 16 июня шестеро заключенных ростовского СИЗО взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. Среди захватчиков были несколько человек, осужденных по террористическим статьям. Большинство преступников были ликвидированы, заложников освободили.

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