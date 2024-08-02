В США рассказали, как России удалось уничтожить три Patriot за день

Этому помогло сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск

Российским военным благодаря слаженной работе за один день удалось уничтожить три зенитных ракетных комплекса Patriot — это встревожило западных союзников Украины.

Как пишет Newsweek, для поражения зенитно-ракетных систем Россия использовала сочетание беспилотников, артиллерии и наземных войск. Комплексы были подбиты как раз в то время, когда СМИ писали о прибытии на Украину первых истребителей F-16.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе поездки в Вашингтон для участия в саммите НАТО пожаловался на недостаточное снабжение Киева союзниками системами ПВО. Украинский политик отметил, что обещанные ВСУ западными странами пять новых систем Patriot, конечно, помогут, но их, как всегда, недостаточно.

В июне СМИ писали, что США, Израиль и Украина обсуждают возможную поставку Киеву восьми израильских комплексов ПВО Patriot. Сделка еще не финализирована — подобный шаг будет означать изменение подхода Тель-Авива к отношениям с Москвой.

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