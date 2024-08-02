Лукашенко рассказал, чего просит у Бога

Политик высказался о здоровье

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал в пятницу, 2 августа, новые слухи о своем здоровье.

Политик отметил, что "меня хоронят уже лет 25 точно", однако умирать он не намеревается. Лукашенко подчеркнул, что просит у Бога лишь одного — "чтобы и дальше так было со здоровьем", сообщает РИА Новости.

В мае 2023 года президент Белоруссии опроверг распространенные в интернете слухи о его тяжелой болезни и призвал соратников прекратить подобные рассуждения. Лукашенко подчеркнул, что умирать не собирается, и пообещал, что "вы еще мучиться со мной будете очень долго".

До того младший сын президента Белоруссии Николай назвал отца "очень плохим пациентом, отвратительным просто". По словам Николая, болея коронавирусом в 2020 году, глава государства отказывался слушаться врачей и следовать любому назначенному лечению.

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