Родственники участников СВО посетили фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"

Гостей встретила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова

Многодетные семьи, а также родные участников спецоперации одними из первых посетили форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030".

Гостей встретила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

Экскурсии организованы в разных локациях. Так, на Проспекте знаний детям и родителям рассказывают, какие профессии будут востребованы в ближайшие годы. Также можно познакомиться с технологиями будущего и поучаствовать в увлекательных мастер-классах.

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