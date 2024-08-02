Собянин открыл новый московский городской вокзал "Митьково" МЦД-3

Строительство шло рядом с оживленной Русаковской улицей

На платформе пока немноголюдно, пассажирам нужно время, чтобы привыкнуть, что на Третьем диаметре появилась еще одна остановка - Митьково. Новый городской вокзал условно делит маршрут пополам - на Казанское и Ленинградское направление.

Третий диаметр связывает московский Зеленоград и подмосковный город Раменское, ежедневно этот маршрут выбирают сотни тысяч человек. Теперь они смогут экономить на поездках до 20 минут. Над платформой - навес на всю длину, а также информационные табло и лавочки. Здесь же - спуск в пассажирский вестибюль.

Навигация - интуитивно понятна. Теперь появилось больше вариантов перемещений по городу, вокзал объединяет сразу несколько видов транспорта - Третий диаметр, Большую кольцевую и Сокольническую линии метро, а также трамваи и электробусы.

Строительство вокзала шло рядом с оживленной Русаковской улицей в условиях плотной городской застройки и без вмешательства в график движения поездов. К вокзалу удобно подойти - прямо от трамвайных остановок к нему ведет изящная воздушная конструкция.

"Мы перенесли трамвайные остановки, которые находятся на Русаковской улице, ближе к московскому городскому вокзалу. Сегодня мы проверили это сами: 25 секунд - и вы на трамвайных остановках. Это быстро, согласитесь. А под навесом еще и комфортно", - отметил Тимур Соцкий, заместитель начальника Дирекции МЦД Департамента транспорта Москвы.

В пятницу новый городской вокзал "Митьково" открыли мэр Москвы Сергей Собянин и глава РЖД Олег Белозеров.

"Железнодорожная система, система РЖД сегодня является одним из главных партнеров правительства Москвы по развитию транспортной системы. За последние годы мы реализовали такие мегапроекты, как Московское центральное кольцо, четыре Московских центральных диаметра, построили множество вокзалов. За счет этого изменился и транспортный каркас Москвы, улучшилось движение на других транспортных системах. И, конечно, у нас огромные планы развития. Это развитие центрального транспортного узла, это строительство по поручению президента высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург", - сказал Собянин. "Менее года прошло, а МЦД-3 вот на этом направлении уже перевез 122 млн человек. Ежедневно МЦД-3 перевозит 415 тысяч человек. Это показатели хорошего дня для работы метро. И мы вместе с Москвой, реализуя совместные проекты, вышли абсолютно на новый технологический железнодорожный уровень", - добавил Белозеров.

Новый вокзал открылся накануне Дня железнодорожника. Сергей Собянин поздравил всех работников этой отрасли с профессиональным праздником и вместе с Олегом Белозеровым наградил лучших сотрудников.

Наталья Бабкина, "ТВ Центр"

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