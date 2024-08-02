Прогулкам бутовских коз скоро может прийти конец

В Зюзинский суд Москвы поступил иск

Прогулкам бутовских коз, которые так любят прыгать по машинам, опрокидывать урны и жевать все подряд, кажется, может прийти конец. В Зюзинский суд Москвы поступил иск в отношении местного жителя о запрете ему содержать мелкий рогатый скот.

Подал его Комитет ветеринарии. В иске указано, что козы бесконтрольно гуляют рядом с жилыми домами на Изюмской улице, а также - вблизи станции метро "Скобелевская". Это приводит к загрязнению территории навозом. Более того, высока угроза, что животные могут стать источником распространения болезней.

Жители Южного Бутова неоднократно жаловались 74-летнему хозяину на его коз. Но реакции не было никакой. Они продолжали есть кустарники, скакать по крышам автомобилей и заходить в здания. Теперь появился шанс, что ситуация все же изменится.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram