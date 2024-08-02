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Прогулкам бутовских коз скоро может прийти конец

15:03
  • пятница
  • 02 августа 2024

В Зюзинский суд Москвы поступил иск

Прогулкам бутовских коз, которые так любят прыгать по машинам, опрокидывать урны и жевать все подряд, кажется, может прийти конец. В Зюзинский суд Москвы поступил иск в отношении местного жителя о запрете ему содержать мелкий рогатый скот.

Подал его Комитет ветеринарии. В иске указано, что козы бесконтрольно гуляют рядом с жилыми домами на Изюмской улице, а также - вблизи станции метро "Скобелевская". Это приводит к загрязнению территории навозом. Более того, высока угроза, что животные могут стать источником распространения болезней.

Жители Южного Бутова неоднократно жаловались 74-летнему хозяину на его коз. Но реакции не было никакой. Они продолжали есть кустарники, скакать по крышам автомобилей и заходить в здания. Теперь появился шанс, что ситуация все же изменится.

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