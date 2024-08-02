Дореволюционный облик столицы: Фонд капремонта запустил цикл бесплатных экскурсий

Как выглядела Москва сто лет назад, можно узнать, разглядывая шедевры архитектуры, которые были отреставрированы совсем недавно

Их не пугает непогода. И под проливным дождем готовы изучать Москву. На этот раз - дореволюционную, эпохи модерна. Тогда строилось много оригинальных доходных домов в самом центре. Один стоит особняком - он утоплен вглубь квартала, перед ним разбит небольшой палисадник. Все это приметы, как говорят сейчас риелторы, солидного жилья для солидных людей.

Здесь и правда арендовала квартиры творческая и техническая интеллигенция - вузовская профессура, состоятельные врачи, художники, высшие военные чины.

"Много известных людей там успело квартиры поснимать. Инженер Владимир Шухов, хирург Абрикосов. Это булгаковский адрес, в гостях у Николая Лямина, у филолога, Булгаков очень часто бывал - в шестьдесят шестой квартире", - рассказывает экскурсовод Георгий Макеев.

Сейчас это жилые дома. Возраст - солидный, требующий капитального ремонта и реставрации. На Остоженке работы уже в финальной стадии, они проводились и на фасадах, и во всех шестнадцати подъездах. Задача - вернуть зданиям первоначальный облик.

Украшением дома, построенного по проекту Шехтеля на Знаменке, считался оригинальный "пояс" из балконов. Но они были утрачены.

"Балконы были в семидесятых годах срезаны ввиду их аварийности. Чтобы провести работы профессионально, на это, видимо, не нашлось ни денег, ни средств, и так этот дом просуществовал без балконов более пятидесяти лет. Но в рамках реставрации, естественно, мы вернули первозданный исторический вид", - отметил Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия фонда капитального ремонта города Москвы.

Еще один герой экскурсии - красивейший дом-кит на Большой Никитской. Построен в 1901 году. А в 1913-м его перестроили, руководствуясь вкусами новых владельцев - страхового общества "Россия". Появились башенки и стеклянный купол. Во время капитального ремонта зданию вернули изначальный цвет. И восстановили богатейший лепной декор.

"Еще в начале двухтысячных годов здесь проводились локальные ремонты. Замещали лепной декор пластмассовыми подделками, пенопластом, заполняли монтажной пеной, и, естественно, все эти огрехи ремонтные мы убрали. Восстановили так, как это должно быть с точки зрения канонов реставрации", - указал Лосин.

Фонд капремонта разработал три маршрута. И не только от Остоженки до Большой Никитской. Еще одна экскурсия - с Мясницкой улицы до высотки на Красных воротах. А кроме того, будет возможность прогуляться по вечерней Москве и оценить подсветку Ленинградского проспекта.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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